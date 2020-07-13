Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала свежий образ и пожелала всем хорошего дня

На фото Татьяна позирует в блузке со скромным декольте, а образ дополнила ожерельем на шее. Кравченко сидела на стуле, а сама была в очках и улыбалась на камеру. Актриса на этом фото выглядела довольно молодо и свежо, что не могли е заметить фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем хорошего дня", - написала Кравченко.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Доброго дня", "Я вас обожаю", "Актриса от Бога", "Деловая в очках", "Здоровья Вам и Успехов", "Вы как всегда с хорошим настроением! Хорошо очень выглядите! Всего Вам хорошего,почаще нас радуйте такими сериалами,как Сваты!", "Вы супер".

Сообщалось, что в сети появился редкий кадр из любимого всеми сериала «Сваты».

На фото взъерошенная Валюха стоит рядом с заметно осунувшимся Иваном (актер Федор Добронравов). На снимке актер выглядит очень худым. В жизни он более крепкий и мужественный.

Сообщалось, что популярная российская актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря сериалу «Сваты», решила в субботу поднять поклонникам настроение.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 66-летняя артистка поделилась эпизодом из популярного сериала.

Напомним, Валюха из "Сватов" призналась, что на самом деле думает о сюжете сериала

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