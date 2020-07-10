Популярная актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», умилила семейным фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram. Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«Все вместе 😍», - подписан снимок.

На фото Кравченко обнимает свою дочь, которая держит на руках внучку актрисы.

Пользователи сети в восторге от милого кадра семейной идиллии, тем более, что в Сети совсем мало фотографий Татьяны Кравченко со своими родными.

«Вы очаровательны, Дорогая Татьяна! И не думала, что такая взрослая дочь... Внучка Прелестница», «Всем троим - здоровья, любви и Божьей помощи», «Какая прелесть», «Три грации», «Внучка - бабушкина копия. Очаровашка. Конечно, есть в кого», «Такие лапули 😊», - пишут в комментариях.

Отметим, единственным ребенком Татьяны Кравченко является дочь Анна, которуя актриса родила в 1986 году в браке с продюсером «Ленфильма» Дмитрием Гербачевским.

По профессии она дизайнер, окончила факультет коммуникативного дизайна российского Национального Института Моды.

Анна ведет непубличный образ жизни, в СМИ информации он ней немного.

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