Популярная актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», поразила признанием

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.

В Сети напомнили, как артистка пережила прекращение съемок популярного сериала.

«Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, было ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр», - рассказывала ранее Кравченко.

В ответ на это поклонники артистки пишут слова поддержки.

«Валюха вы наша на веки. Дай Бог вам здоровья, позитива, яркого солнца и новых ролей в театре и в кино. Всё наладится», «Танюша, ты сильная женщина, справишся с любыми невзгодами! Все пройдёт и все станет на свои места! Здоровья, любви и счастья во всем! А главное хороших ролей!», «Не позволяйте депрессии подступить к себе близко. Удачи Вам и здоровья», - пишут в комментариях.

Отметим, сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Федора Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.

Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Напомним, звезда "Сватов" огорошила печальной новостью: "Уже сниматься не будем".

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