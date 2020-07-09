Популярная актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», поразила признанием
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.
В Сети напомнили, как артистка пережила прекращение съемок популярного сериала.
«Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, было ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр», - рассказывала ранее Кравченко.
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В ответ на это поклонники артистки пишут слова поддержки.
«Валюха вы наша на веки. Дай Бог вам здоровья, позитива, яркого солнца и новых ролей в театре и в кино. Всё наладится», «Танюша, ты сильная женщина, справишся с любыми невзгодами! Все пройдёт и все станет на свои места! Здоровья, любви и счастья во всем! А главное хороших ролей!», «Не позволяйте депрессии подступить к себе близко. Удачи Вам и здоровья», - пишут в комментариях.
Отметим, сериал «Сваты» выходит с 2008 года.
Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Федора Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.
Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.
Напомним, звезда "Сватов" огорошила печальной новостью: "Уже сниматься не будем".
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