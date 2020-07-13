Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, розповіла, як важко їй буває

Як повідомляє Politeka.net, дівчина написала відвертий пост на своїй сторінці в Instagram та опублікувала фото в тісному топі.

Дівчина розповіла, як непросто часом їй даються тренування.

«Так хочеться вийти з зали і побачити, нарешті, рельєф. Почала регулярні тренування близько пів року тому і тільки зараз почала бачити невеликі натяки на м'язи💪. Постійно бачу пости і відео про те, як зробити ідеальну фігуру за місяць, накачати шість кубиків за тиждень і так далі. На своєму досвіді я можу сказати, що це неможливо, потрібно в першу чергу час, велике завзяття і зусиль з вашого боку», - написала модель.

Ганна Заворотнюк, зізналася, що дуже часто доводиться себе примушувати і пересилювати заради кінцевого результату.

«Звичайно, бувають дні, коли дуже важко себе змусити, у мене таке буває регулярно, але потрібно розуміти, що щоденними зусиллями і збирається гарний пазл», - зазначила дівчина.

Дочка Анастасії Заворотнюк зізналася, що у виняткових випадках дає собі поблажку.

«Іноді можна давати собі поблажку, але в наступний раз позайматися більш інтенсивно. На початку спорт дається через силу, але потім ти і твоє тіло втягувати, і не позаймавшись, ви відчуваєте потребу в русі. Так що буду і далі йти вперед до свого ідеалу», - написала Анна Заворотнюк.

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