Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, розповіла, як важко їй буває
Як повідомляє Politeka.net, дівчина написала відвертий пост на своїй сторінці в Instagram та опублікувала фото в тісному топі.
Дівчина розповіла, як непросто часом їй даються тренування.
«Так хочеться вийти з зали і побачити, нарешті, рельєф. Почала регулярні тренування близько пів року тому і тільки зараз почала бачити невеликі натяки на м'язи💪. Постійно бачу пости і відео про те, як зробити ідеальну фігуру за місяць, накачати шість кубиків за тиждень і так далі. На своєму досвіді я можу сказати, що це неможливо, потрібно в першу чергу час, велике завзяття і зусиль з вашого боку», - написала модель.
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Ганна Заворотнюк, зізналася, що дуже часто доводиться себе примушувати і пересилювати заради кінцевого результату.
«Звичайно, бувають дні, коли дуже важко себе змусити, у мене таке буває регулярно, але потрібно розуміти, що щоденними зусиллями і збирається гарний пазл», - зазначила дівчина.
Дочка Анастасії Заворотнюк зізналася, що у виняткових випадках дає собі поблажку.
«Іноді можна давати собі поблажку, але в наступний раз позайматися більш інтенсивно. На початку спорт дається через силу, але потім ти і твоє тіло втягувати, і не позаймавшись, ви відчуваєте потребу в русі. Так що буду і далі йти вперед до свого ідеалу», - написала Анна Заворотнюк.
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