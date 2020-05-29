Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна нашла себе богатого бойфренда из Чечни

Такую информацию распространяют СМИ, ссылаясь на страницу девушки в Instagram.

Анна Заворотнюк недавно вернулась в РФ из-за границы, где, по ее словам, занималась реализацией творческих планов.

При этом СМИ пишут, что еще совсем недавно она состояла в романтических отношениях с сыном латышского бизнесмена чеченского происхождения Бислана Абдулмуслимова – Мансуром Джамалдаевым.

По информации источников, молодые люди познакомились в одном из лондонских ночных клубов. Джамалдаев занимался бизнесом в столице Великобритании и входил в список завидных женихов.

Заворотнюк была счастлива и регулярно хвасталась роскошными подарками щедрого избранника, но в один момент, без каких-либ пояснений удалила все совместные фото с наследником миллионера.

Что сейчас между Мансуром и Анной неизвестно.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Анна Заворотнюк якобы беременна. Поводом для этого стало заявление Анны Заворотнюк о том, что она хочет стать мамой. Кроме того, на фото она начала прикрывать рукой живот.

"Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна. Это правда?", - спросила одна из поклонниц.

Но дочь известной актрисы ответила на вопрос отрицательно.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк не сдержалась и выдала все: «очень трудное время, подступают минуты отчаяния».

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».