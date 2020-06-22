Семья звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк отказалась от новейшего способа лечения рака мозга, так как ее состояние значительно улучшилось

Стало известно о ремиссии. Профессор РАН Петр Чумаков рассказал, что к нему приезжал супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. Спортсмен попросил пока не прибегать к новейшему способу лечения с помощью вирусов и подтвердил, что у актрисы «наметилась ремиссия».

«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене», - сообщают российские СМИ.

В то же время, если актрисе станет хуже, медики готовы использовать агрессивный метод. Отмечается, что были проведены тесты и актрисе подобрали специальный вирус, который мог бы устранить раковые клетки.

Напомним, о заболевании Заворотнюк стало известно весной 2019 года. Изначально актрису якобы прооперировали в Германии, но хирургическое вмешательство не помогло, после чего звезду перевезли в одну из клиник Москвы, где она продолжила бороться с раком головного мозга. Далее появилась информация, что актрису перевели в реабилитационный центр, из которого сразу после нового 2020 года она исчезла. Нынешнее местонахождение Заворотнюк неизвестно. По словам ее дочери Анны, во время карантина из-за эпидемии китайского вируса мать находилась под постоянным присмотром.

Примечательно, что появилась версия, будто бы Заворотнюк "придумала" болезнь, чтобы сбежать от многомиллионных долгов. Об этом заявила скандально известная журналистка Лена Миро. Она указала на странности во всей истории с раком актрисы: за полтора года никто из родственников «прекрасной няни» не подтвердил и не опроверг слухи о глиобластоме, и в прессу не просочились фотографии больной Заворотнюк.

Напомним, рак у Заворотнюк: врачи впервые сделали официальное заявление, "родственники передали клетки, чтобы...".

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