Дочь борющейся с онкологическим заболеванием Анастасии Заворотнюк, Анна показала, где сейчас находится актриса

Как передает Politeka.net, фото появилось в Instagram девушки и вызвало широкий резонанс.

Дело в том, что дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала то место, где находится Анастасия Заворотнюк.

На фото Анна позирует на территории частного дома в Крекшино.

Ранее Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, чтобы она продолжила лечение дома.

«Только что говорил с Петей (супруг актрисы Петр Чернышев — Ред.). Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — сообщал источник СМИ.

Стоит также отметить, что на фото Анна Заворотнюк предстала в новом образе с подстриженными волосами.

"Принимаю ситуацию такой какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня", – написала она.

"Анечка, перемены всегда к лучшему, даже если при таких условиях. И да волосы отрастут, жизнь продолжается", - подбадривают девушку в сети.

Как известно, знаменитость пострадала после похода в один из элитных салонов Москвы. После неудачной покраски волосы оказались сожжены и ломались целыми локонами от прикосновения. При этом в салоне отказались признать свою ошибку, хотя и не взяли денег из Анны, а также снабдили ее восстанавливающими средствами.

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