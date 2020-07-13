Відома модель Демі Роуз показала пишні форми, порадувавши фанатів
На фото красуня позувала в кольоровому сукню з величезним вирізом. Відразу можна помітити, що Демі не одягла білизну, адже пишні груди дівчата ледве поміщалася в наряді. Роуз доповнила образ стильними окулярами, які трохи опустила, позуючи перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Кращий розмір".
Сумна Тіна Кароль здивувала відвертим зізнанням: "Ми для них – інфіковані люди"
Курс валют здивує вже наступного тижня: до чого готуватися українцям, "долар поступово..."
Розкішна Демі Роуз вразила неосяжними формами в купальнику: "Красуня яка"
Новий податок обрушиться на пенсіонерів, ніяких грошей не вистачить: "По 1 400 гривень за кожен..."
Повідомлялося, що популярна британська супермодель Демі Роуз блиснула пружними принадами під час відпочинку.
«Коли вдалося хакнути систему», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному халаті, ефективно виставивши на камеру розкішні форми. Сама знаменитість ні краплі не соромиться того, що відбувається і навіть навпаки, грайливо заглядає в камеру.
Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз постала в маленькому бікіні.
Купальний наряд обтягнув, але майже не прикривав великі принади розкішної знаменитості. Бюст "розвалився" в клаптиках тканини і виглядав дуже спокусливо.
Сині шортики красувалися на стегнах Демі, більше нічого розгледіти на ній не вдалося.
Нагадаємо, пишнотіла Демі Роуз вивалила на камеру розпарені принади
А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз вразила неосяжними формами в купальнику
Також Politeka писала, що фігуриста Демі Роуз побешкетувала перед дзеркалом в мікро-бікіні