Відома модель Демі Роуз показала пишні форми, порадувавши фанатів

На фото красуня позувала в кольоровому сукню з величезним вирізом. Відразу можна помітити, що Демі не одягла білизну, адже пишні груди дівчата ледве поміщалася в наряді. Роуз доповнила образ стильними окулярами, які трохи опустила, позуючи перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Кращий розмір".

Повідомлялося, що популярна британська супермодель Демі Роуз блиснула пружними принадами під час відпочинку.

«Коли вдалося хакнути систему», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному халаті, ефективно виставивши на камеру розкішні форми. Сама знаменитість ні краплі не соромиться того, що відбувається і навіть навпаки, грайливо заглядає в камеру.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз постала в маленькому бікіні.

Купальний наряд обтягнув, але майже не прикривав великі принади розкішної знаменитості. Бюст "розвалився" в клаптиках тканини і виглядав дуже спокусливо.

Сині шортики красувалися на стегнах Демі, більше нічого розгледіти на ній не вдалося.

Нагадаємо, пишнотіла Демі Роуз вивалила на камеру розпарені принади

А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз вразила неосяжними формами в купальнику

Також Politeka писала, що фігуриста Демі Роуз побешкетувала перед дзеркалом в мікро-бікіні



