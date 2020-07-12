Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото
Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
Новые снимки в сети не стали исключением. Позирует модель в необычном месте, облачившись в пикантный наряд.
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление: «Деньги никто возвращать не спешит»
Погода решила сменить акценты, украинцев предупредили о новом ударе: кого накроют дожди с грозами
Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать
Так, в этот раз она выбрала наряд, который едва в состоянии прикрыть ее пышные округлости. Впрочем, сама Деми не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.
Завершают пляжный образ тонкая крупные серьги в яркую полоску, которая выполнена из стразов. Волосы она распустила, а от макияжа также решила не отказываться.
Поклонники не смогли совладать с эмоциями и оставили массу восторженных откликов для обворожительной модели купальников и белья.
"Какая нереальная красота", "Ого, это пожар", "Сногсшибательная красотка", "Прелесть какая", "Кошечка", "Нереальная", "Господи ну что же вы с нами делаете", "Мама кошка нежиться на солнышке", "Такая сильно красивая".
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.