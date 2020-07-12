Звезда показала, за что ее любят мужчины

Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Новые снимки в сети не стали исключением. Позирует модель в необычном месте, облачившись в пикантный наряд.

Так, в этот раз она выбрала наряд, который едва в состоянии прикрыть ее пышные округлости. Впрочем, сама Деми не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Завершают пляжный образ тонкая крупные серьги в яркую полоску, которая выполнена из стразов. Волосы она распустила, а от макияжа также решила не отказываться.

Поклонники не смогли совладать с эмоциями и оставили массу восторженных откликов для обворожительной модели купальников и белья.

"Какая нереальная красота", "Ого, это пожар", "Сногсшибательная красотка", "Прелесть какая", "Кошечка", "Нереальная", "Господи ну что же вы с нами делаете", "Мама кошка нежиться на солнышке", "Такая сильно красивая".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.