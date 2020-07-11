Британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться идеальными формами перед поклонниками, облачив их в прозрачное белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует перед камерой в белье телесного цвета, из-за чего кажется, что кажется, что модель просто нацепила на себя портупею.
Сама девушка при этом демонстрирует идеальный макияж, элегантно играя лицом на камеру. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная модель Деми Роуз повертелась перед камерой в горячем образе.
Звезда регулярно выкладывает жаркие кадры в своем Инстаграм. Так, недавно красотка записала горячее сториз в купальнике.
Деми выставила пышную грудь, которая "развалилась" под крохотным лифчиком. Последний едва удерживал огромные прелести, а тонкие лямки придавали пикантности.
Красотка была в нечто похожем на цветную юбочку, в разрезах которой выглядывали маленькие веревочки от плавок-бикини.
Пышная грудь, тонкая талия и бедра красивой формы - ничего из этого невозможно утаить под любыми нарядами, а особенно под мини-бикини.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.