Британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться идеальными формами перед поклонниками, облачив их в прозрачное белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует перед камерой в белье телесного цвета, из-за чего кажется, что кажется, что модель просто нацепила на себя портупею.

Сама девушка при этом демонстрирует идеальный макияж, элегантно играя лицом на камеру. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель Деми Роуз повертелась перед камерой в горячем образе.

Звезда регулярно выкладывает жаркие кадры в своем Инстаграм. Так, недавно красотка записала горячее сториз в купальнике.

Деми выставила пышную грудь, которая "развалилась" под крохотным лифчиком. Последний едва удерживал огромные прелести, а тонкие лямки придавали пикантности.

Красотка была в нечто похожем на цветную юбочку, в разрезах которой выглядывали маленькие веревочки от плавок-бикини.

Пышная грудь, тонкая талия и бедра красивой формы - ничего из этого невозможно утаить под любыми нарядами, а особенно под мини-бикини.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.