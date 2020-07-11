Британская супермодель Деми Роуз забыла про стыд и сверкнула безупречными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Если вы видите ее спереди, подождите, пока не увидите сзади», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Роуз позирует в крохотном белье, демонстрируя невероятные формы. После этого красотка подходит к зеркалу и наводит камеру на свою другую главную гордость. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хороша, чертовка», «волшебное тело!», «Сочная Деми! Просто загляденье», «Деми, ты королева мира!», «это просто чудо! Обладать таким телом. Повезло кому-то», — пишут они.

До этого мы писали, что супермодель Деми Роуз решила похвастаться идеальными формами перед поклонниками, облачив их в прозрачное белье

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует перед камерой в белье телесного цвета, из-за чего кажется, что кажется, что модель просто нацепила на себя портупею.

Сама девушка при этом демонстрирует идеальный макияж, элегантно играя лицом на камеру. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.