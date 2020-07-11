Британская супермодель Деми Роуз забыла про стыд и сверкнула безупречными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Если вы видите ее спереди, подождите, пока не увидите сзади», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Роуз позирует в крохотном белье, демонстрируя невероятные формы. После этого красотка подходит к зеркалу и наводит камеру на свою другую главную гордость. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

@demirose

If you can see it from the front wait till you see it from the back. 😘

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«Хороша, чертовка», «волшебное тело!», «Сочная Деми! Просто загляденье», «Деми, ты королева мира!», «это просто чудо! Обладать таким телом. Повезло кому-то», — пишут они.

До этого мы писали, что супермодель Деми Роуз решила похвастаться идеальными формами перед поклонниками, облачив их в прозрачное белье

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует перед камерой в белье телесного цвета, из-за чего кажется, что кажется, что модель просто нацепила на себя портупею.

Сама девушка при этом демонстрирует идеальный макияж, элегантно играя лицом на камеру. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.