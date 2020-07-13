Известная модель Деми Роуз показала пышные формы, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в цветном платье с огромным вырезом. Сразу можно заметить, что Деми не надела белье, ведь пышная грудь девушки еле помещалась в наряде. Роуз дополнила образ стильными очками, которые немного опустила, позируя перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Лучший размер".

Сообщалось, что популярная британская супермодель Деми Роуз сверкнула упругими прелестями во время отдыха.

«Когда удалось хакнуть систему», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в одном халате, эффективно выставив на камеру роскошные формы. Сама знаменитость ни капли не стесняется происходящего и даже наоборот, игриво заглядывает в камеру.

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз предстала в маленьком бикини.

Купальный наряд обтянул, но почти не прикрывал большие прелести роскошной знаменитости. Бюст "развалился" в лоскутках ткани и выглядел очень соблазнительно.

Синие шортики красовались на бедрах Деми, больше ничего разглядеть на ней не удалось.

Напомним, пышнотелая Деми Роуз вывалила на камеру распаренные прелести

А еще Politeka писала, что роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике

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