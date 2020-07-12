Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Фигуристая модель решила показать, как выглядит, после того как только вышла с душа

На этот раз Деми превзошла саму себя: на кадре она предстала в одном лишь халате, который не смог скрыть внушительные формы модели.

Роуз идеально использовала свой наряд, что подчеркнуть выпуклости своего тела: еще б немножко, и ее грудь немыслимого размера можно было бы разглядеть во все красе.

Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Также на одном из последних снимком Роуз покорила жарким и немного невинным образом в узкой одежде. Модель поднесла камеру ближе к пышным прелестям. Видно, как грудь высоко поднялась, вероятно ее поддерживал лифчик.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.