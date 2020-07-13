Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала свою фігуру і розповіла про проблеми

На фото Анжеліка позує в купальнику чорно-жетого кольору, поверх якого можна побачити біле плаття. Ревва залишила волосся розпущеним, а сама стояла на тлі великої водойми. Красуня показала себе і зазначила, що в цьому році у неї немає засмаги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Літо, липень 2020, я без засмаги.... такого не було ніколи.. навіть в дитинстві у бабусі в селі влітку, я була, як вуглик. А зараз я біле пузо... сподіваюся ви теж", - написала Ревва.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тов як я згодна! Теж не дуже люблю...", "не переживай,ми теж у цьому році як манна каша", "Ви дуже гарна дівчина", "Королева краси", "Я вічно біле пузо у мене в основному два варіанти: або біла, або червона, 20 років на Кіпрі, а засмагати так і не навчилася", "Я з засмагою, приїжджай в гості і ти будеш з засмагою".

Раніше ми повідомляли, що дружина популярного російського артиста Олександра Ревви Анжеліка продемонструвала ідеальне тіло на відпочинку.

Так, на кадрах Анжеліка Ревва щосили насолоджується літнім сонцем на борту якогось плавзасобу. Можна припустити, що дружина артиста відпочиває на яхті. На ній чорний злитий купальник, вигідно підкреслює струнку фігуру, і вільний пляжний халат в бежевих відтінках.

Нагадаємо, пристрасний Артур Пиріжків пустився в танок прямо на вулиці, мережа кипить

Також Politeka повідомляла, що щасливий Артур Пиріжків похвалився сімейною ідилією

А ще Politeka писала, що Артур Пірожков показав "округлі" дружину, фото говорять самі за себе



