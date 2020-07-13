Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала свою фигуру и рассказала о проблемах

На фото Анжелика позирует в купальнике черно-жетого цвета, поверх которого можно увидеть белое платье. Ревва оставила волосы распущенными, а сама стояла на фоне большого водоема. Красотка показала себя и отметила, что в этом году у нее нет загара. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лето, июль 2020, я без загара.... такого не было никогда.. даже в детстве у бабушки в деревне летом, я была, как уголёк. А сейчас я белое пузо... надеюсь вы тоже", - написала Ревва.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ооо как я согласна! Тоже не очень люблю...", "не переживай,мы тоже в этом году как манная каша", "Вы очень красивая девушка", "Королева красоты", "Я вечно белое пузо У меня в основном два варианта: либо белая, либо красная, 20 лет на Кипре, а загорать так и не научилась", "Я с загаром, приезжай в гости и ты будешь с загаром".

Ранее мы сообщали, что жена популярного российского артиста Александра Реввы Анжелика продемонстрировала идеальное тело на отдыхе.

Так, на кадрах Анжелика Ревва вовсю наслаждается летним солнцем на борту некоего плавательного средства. Можно предположить, что жена артиста отдыхает на яхте. На ней черный слитный купальник, выгодно подчеркивающий стройную фигуру, и свободный пляжный халат в бежевых оттенках.

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