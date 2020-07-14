Серіал «Свати» є одним з найпопулярніших серіалів відразу для декількох країн – сезони один за іншим продовжують виходити донині

Головні герої телепроекту дивують у соціальних мережах яскравими фото зі зйомок, розповідями про свою роботу і простими фото з реального життя. При цьому багато хто навіть не здогадуються, скількох героїв цього телепроекту ми більше ніколи не побачимо.

Так, мільйони шанувальників з захопленням переглядають «Свати» і чекають нового сезону, тому пропонуємо вашій увазі підбірку акторів, з ким шанувальники вже не зустрінуться і не візьмуть автограф. Згадуємо героїв серіалу “Свати”, які покинули цей світ, передає Politeka.net

Володимир Турчинський також відомий під псевдонімом «Динаміт» помер у 46-річному віці ще в далекому 2009 році. Чоловік мав проблеми з серцем. Відзначимо, в серіалі актор зіграв того самого бізнесмена, який купив ще маленькою Дружині люльку миру в торговому центрі, коли продавець відмовилася її продавати маленькій дівчинці. За допомогою цієї трубки Женя хотіла помирити сварки бабусь і дідусів.

Анатолій Барчук був сватом Мітяя, який приїхав на пишне весілля. В цей час герої серіалу змінювалися будинками, так як Мітай не міг прийняти гостей у своєму з-за сорому.

Галина Опанасенко зіграла роль Микитівни в одному з сезонів. Згідно історії, у жінки була коза, яка, на думку Івана Будько і Мітяя, могла передбачати результати матчів. Навколо цього була своя міні-історія.

Володимир Зельдін та Ольга Аросєва зіграли батьків Ольги Миколаївни Ковальової. Сім років тому Ольга Аросєва померла у віці 87 років. А от чотири роки тому помер і Володимир Зельдін, якому на той момент виповнився 101 рік.

Олег Треповский в серіалі з'явився в одному з епізодів. Чоловік за сценарієм грав директора хлібозаводу, на якому працювали Валя і Іван Будько.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" вилила душу, залишившись без зйомок в серіалі: "Життя зупинилася".

Раніше Politeka писала, що Валюха з "Сватів" зізналася, що насправді думає про сюжет серіалу: "Це фантастика".

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