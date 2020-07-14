Сериал «Сваты» является одним из самых популярных сериалов сразу для нескольких стран – сезоны один за другим продолжают выходить по сей день

Главные герои телепроекта удивляют в социальных сетях яркими фото со съемок, рассказами о своей работе и простыми фото из реальной жизни. При этом многие даже не догадываются, скольких героев данного телепроекта мы более никогда не увидим.

Так, миллионы поклонников с увлечением пересматривают «Сваты» и ждут нового сезона, поэтому предлагаем вашему внимаю подборку актеров, с кем поклонники уже не встретятся и не возьмут автограф. Вспоминаем героев сериала “Сваты”, которые покинули этот мир, передает Politeka.net,

Владимир Турчинский также известный под псевдонимом «Динамит» умер в 46-летнем возрасте еще в далеком 2009 году. Мужчина имел проблемы с сердцем. Отметим, в сериале актер сыграл того самого бизнесмена, который купил еще маленькой Жене трубку мира в торговом центре, когда продавец отказалась ее продавать маленькой девочке. С помощью этой трубки Женя хотела помирить ссорившихся бабушек и дедушек.

Анатолий Барчук был сватом Митяя, приехавший на пышную свадьбу. В это время герои сериала менялись домами, так как Митай не мог принять гостей в своем из-за стыда.

Галина Опанасенко сыграла роль Никитичны в одном из сезонов. Согласно истории, у женщины была коза, которая, по мнению Ивана Будько и Митяя, могла предсказывать результаты матчей. Вокруг этого была своя мини-история.

Владимир Зельдин и Ольга Аросева сыграли родителей Ольги Николаевны Ковалевой. Семь лет назад Ольга Аросева скончалась в возрасте 87 лет. А вот четыре года назад умер и Владимир Зельдин, которому на тот момент исполнился 101 год.

Олег Треповский в сериале появился в одном из эпизодов. Мужчина по сценарию играл директора хлебозавода, на котором работали Валя и Иван Будько.

Напомним, что Валюха из "Сватов" излила душу, оставшись без съемок в сериале: "Жизнь остановилась".

Ранее Politeka писала, что Валюха из "Сватов" призналась, что на самом деле думает о сюжете сериала: "Это фантастика".

Также Politeka сообщала, что счастливая Валюха из «Сватов» показала свою копию-внучку, дочь тоже красавица: «Очаровашка, есть в кого».