Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, порадував публіку свіжими кадрами з двійнятами Лізою і Гаррі

Як передає Politeka.net, артист поділився новим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому погрався з дітьми в домашньому басейні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Спочатку в кадрі постали роздягнений Галкін і Ліза на дошці, Гаррі при цьому стояв теж у воді, але трохи подалі. Ліза виконала трюк, вставши на дощечку в повний зріст. Дівчинка, як виявилося, відмінно тримає баланс.

Далі Галкін посадив сина до себе на плечі і підніс малюка до пристрою, що нагадує міні-водоспад. Коли він проходив крізь нього, Гаррі захоплено вигукував.

"Переходимо до водних процедур 😃💦🏊🏻", - підписав кадри Галкін.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що Примадонни разом з сімейством в басейні не було.

"Не знаю як щодо водної частини, але баланс - точно на рівні)) Знаю, про що кажу!👏"

"Клас, Гарік і Ліза це диво дітки, за якими спостерігати приносить величезне задоволення. Вони справжні діти, без пафосу. Вони, принаймні через екран, виховані, розумні і просто божественні 😍"

"Ой дай бог всім так жити люди!!!щоб так жити знайдіть свою справу і вкладайте туди душу і сили!!!прекрасна сім'я, діти🔥а папулька молодець!"

"Яка у вас фігура😍не загодовує вас Алла Борисівна ?) вона до речі теж шикарно виглядає ❤️"

"Дельфіни 😂"

"А Пугачиха пірнала?"

"О круто! Басейн вдома ) "

Раніше ми повідомляли, Ліза збентежила зовнішністю - в мережі з'явилося фото, на якому у дівчинки зачіска, як у мами, - така ж пишна. Кучерява шестирічна красуня здивувала ангельськими рисами обличчя.

Нагадаємо, що дочка Пугачової і Галкіна пожартувала над зоряним татом незвичайним чином: "Хитрюга"

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