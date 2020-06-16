Российский шоумен, артист, супруг певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, порадовал поклонников интересными кадрами

Карантин во многих странах продолжается, а следовательно, еще трудно попасть туда, где отдыхал раньше, сообщает Politeka.net.

Максим Галкин, как и многие другие, скучает по отдыху на море. Об этом свидетельствует новое видео, размещенное в его Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артист в одних плавках плавал по морю, сверкнув торсом, которым, вероятно, покорил Пугачеву.

"Чего-то на море охота 🧜🏻‍♂️", - написал шоумен.

Всего за четыре часа видео собрало около 500 тысяч просмотров и много комментариев.

"И явно не на наше, а на заграничный курорт😄", "Кайф!!!😁", "А мы уже на море 😍 прорвались в Турцию 11 июня, даже с котом 😍", "Ещё как охота на море🥺 Когда уже закончится этот цирк...", "Как дельфин!!!👍👍👍", "а кому не охота.... ой, Максим Александрович, всё будет! главное верить!! добра вам!!", "Сейчас бы я с удовольствием оказалась этой оранжевой штукой", "Приезжайте в Геленджик😄", "Чёрное море?", "Очень охота на море 😍", "Красиво жить не запретишь ,да Максим ?👍🏽🤪", "Шикардос, Макс👍", "Класс", "😀😀😀👍👍 Красотааа!", "👏👏👏👏👏👏 Молодец!", "Попроси Аллу Борисовну, она тебя отвезёт", "какая глупость!", "Морюшкооооо 🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Максим Галкин опубликовал видео из сада возле своего замка. По словам комика, они с супругой лично сажали растения.

"Какая красота! Должен все-таки заснять это мгновение, вот когда это все цветет", - произнес артист.

Напомним, Галкин так обстебал Путина, что россияне мечтают за него голосовать, видео.

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина покорила красотой в нежном платье на шезлонге.

Также Politeka писала, что Галкин удивил новым видео с маленьким сыном Пугачевой.