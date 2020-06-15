Легендарная певица Алла Пугачева рассказала о самой худшей ночи в ее жизни

Как сообщает Politeka.net, Примадонна опубликовала необычное видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

На кадрах Алла Пугачева сидит в кресле в окружении двух человек, одетых в маски и защитные костюмы. Вероятно, это стилисты, которые делают певице прическу "в подпольной парикмахерской", соблюдая меры безопасности из-за эпидемии. Сама исполнительница снимает происходящее на память при помощи телефона.

"Чтобы не забыть это время пандемии, когда еще такое... Дожили. Пусть это будет самая худшая и тяжелая ночь в моей жизни. Чтобы хуже не было... Такое не забывается", - поделилась Примадонна.

Пользователи социальной сети обсудили в комментариях внешность Аллы Пугачевой и меры, принятые из-за пандемии:

"Да, что ест то есть... дожили. Ну ничего, все проходит, и это пройдёт. Очаровательная как всегда!!"; "Алла, берегите Себя💎💎❤️❤️"; "Чего только не сделает настоящая женщина для красоты 😁❤️"; "Подпольная парихмахерская на Instagram. Насмешили 🤣🤣🤣. Ну а вообще-то класс!!"; "В окружении космонавтов😂😂😂"; "Да уж,такое не забудется🙈. Лишь бы часто не повторялось"; "Да,весёлое время настало ☺ было б весело, если б небыло так грустно!!!!! Космонавты причёсывают теперь, во дела...".

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