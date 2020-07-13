Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обрадовал публику свежими кадрами с двойняшками Лизой и Гарри

Как передает Politeka.net, артист поделился новым видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором поиграл с детьми в домашнем бассейне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Сначала в кадре предстали раздетый Галкин и Лиза на досточке, Гарри при этом стоял тоже в воде, но немного подальше. Лиза выполнила трюк, встав на досточку в полный рост. Девочка, как оказалось, отлично держит баланс.

Далее Галкин усадил сына к себе на плечи и поднес малыша к устройству, напоминающему мини-водопад. Когда он проходил сквозь него, Гарри восторженно вскрикивал.

"Переходим к водным процедурам 😃💦🏊🏻", - подписал кадры Галкин.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что Примадонны вместе с семейством в бассейне не было.

"Не знаю как насчёт водной части, но баланс - точно на уровне)) Знаю, о чем говорю!👏"

"Класс, Гарик и Лиза это чудо детки, за которыми наблюдать доставляет огромное удовольствие. Они настоящие дети, без выпендрëжа и пафоса. Они, по крайней мере через экран, воспитаны, умны и просто божественны 😍"

"Ой дай бог всем так жить люди!!!чтобы так жить найдите свое дело и вкладывайте туда душу и силы!!!прекрасная семья, детишки🔥а папулька молодец!"

"Какая у вас фигура😍не закармливает вас Алла Борисовна ?) она кстати тоже шикарно выглядет ❤️"

"Дельфины 😂"

"А Пугачиха ныряла?"

"О круто! Бассейн дома ) "

Ранее мы сообщали, Лиза обескуражила сеть внешностью - появилось фото, на котором у девочки прическа, как у мамы, - такая же пышная. Кучерявая шестилетняя красотка удивила ангельскими чертами лица.

Напомним, что дочка Пугачевой и Галкина пошутила над звездным папой необычным образом: "Хитрюга"

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

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