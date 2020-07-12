Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила пользователей сети милым видео

Как сообщает Politeka.net, российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Звездные наследники уже очаровали пользователей Сети. Все восхищаются их талантом, сообразительностью и красотой.

Юные наследники радуют своих звездных родителей не только успехами в развитии, изучая несколько иностранных языков, игру на музыкальных инструментах, но и забавляют добрыми шутками, что и продемонстрировала Лиза Галкина в сети Instagram (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Звездный отец Максим Галкин снял на камеру малышку Лизу за забавным занятием. Дочка Пугачевой под аккомпанемент детской музыкальной игрушки, показала, как умеет квакать. Прикинувшись лягушкой, девочка попыталась пошутить над папой.

"Папа, я умею говорить по-лягушачьи", — начала "квакать" малышка, а на вопрос папы, как это она делает, ответила: "Я не делаю ничего, просто сижу".

При этом, за спиной маленькая шутница спрятала от папы музыкальную игрушку, которая издавала кваканье.

Поклонники Галкина остались в восторге от увиденной картины. Они расхвалили дочку Примадонны и шоумена.

"Повзрослела...славный ребёнок", "Лапочка папина", "Я квакаю под фонограмму))", "Хитрюга👏", "Ох и Лиза🤗😘", "Красивая хитрулька😍❤️👏", "Умница🤗🍒🎂🍓💋".

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".



