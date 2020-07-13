Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова влаштувала сміливе шоу на даху багатоповерхового будинку

Епатажна зірка влаштувала відверті танці, а відео показала в Інтернеті, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Бузової в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз сторінки)

Ролик починається з того, що Бузова в чорних туфлях на високих підборах сидить на стільці, широко розставивши ноги. При цьому червоний піджак, який висить на спинці стільця, приховує все тіло, крім голих ніг і плечей, тому багато хто подумав, що Бузова роздягнена.

Далі вона пластично звивалася під музику, демонструючи стрункі ноги. А потім встала з стільця, ставши на весь зріст у минишортах і просвечивающемся топі-бра.

Танцює Бузова під композицію River від Bishop Briggs.

Зазначимо, шоу оцінили не всі фолловери зірки. У коментарях пишуть, що соромно за таке.

«вона Знімає, а соромно мені», «Млинець тільки не ганьби чужі пісні. Пжл. Дуже просимо», «Краще б книжку почитала», «Що з тобою не так)))?», «Колгосп», «Куди поділася стильна і розкішно одягнена Бузова? Останнім часом топи і шорти в лахмітті», «Вона нашу нервову систему перевіряє?», «Ну навіщо?! Зі шкіри геть!!!», «Не ну, що ти робиш?», «Ольга, займися чим-небудь корисним», «Зовсім не сексуально», - пишуть в коментарях.

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