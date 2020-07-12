Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала смелый образ в купальнике
Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instgram.
"Отдыхаю душой и телом. Доброго вечера Вам, мои хорошие", - сообщила певица в подписи к посту.
На кадре Ольга предстала в черном купальнике, наслаждаясь ванной, но внимание привлекло необычное лицо певицы. Она была не похожа на себя.
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Поклонники раскритиковали знаменитость, предположив, что она использовала фоторедактор.
"Это великолепно", "Слишком много фотошопа, прям не узнать", "Это фотошоп?", "Олечка, смотрю на твои фото/видео/истории и глаз радуется, вот с кого надо брать пример! Умница, красавица, с добрым сердцем, просто лучшая", "Классная фотка, как подросток . Молоденькая", "Нужно больше фотошопа", "Оля, что случилось?", - писали под постом Бузовой.
Ранее мы сообщали, что Бузова забралась на крышу в одном купальнике. Певица выбрала сдельный купальник с открытой спиной. Повернувшись спиной к камере, Бузова засветила свою аппетитную «пятую точку».
Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками в форме бабочки.
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