Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала смелый образ в купальнике

Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instgram.

"Отдыхаю душой и телом. Доброго вечера Вам, мои хорошие", - сообщила певица в подписи к посту.

На кадре Ольга предстала в черном купальнике, наслаждаясь ванной, но внимание привлекло необычное лицо певицы. Она была не похожа на себя.

Популярные статьи сейчас

Ким Кардашьян в "невидимых" трусах бесстыже расставила ноги: "Покорительница мужчин"

Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать

Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."

Девочка и персики: Тина Кароль в купальнике соблазнительно изогнулась под лучами солнца
Показать еще

Поклонники раскритиковали знаменитость, предположив, что она использовала фоторедактор.

"Это великолепно", "Слишком много фотошопа, прям не узнать", "Это фотошоп?", "Олечка, смотрю на твои фото/видео/истории и глаз радуется, вот с кого надо брать пример! Умница, красавица, с добрым сердцем, просто лучшая", "Классная фотка, как подросток . Молоденькая", "Нужно больше фотошопа", "Оля, что случилось?", - писали под постом Бузовой.

Ранее мы сообщали, что  Бузова забралась на крышу в одном купальнике. Певица выбрала сдельный купальник с открытой спиной. Повернувшись спиной к камере, Бузова засветила свою аппетитную «пятую точку».

Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками в форме бабочки.

Напомним, Бузова после скандала с Жан-Клодом Ван Даммом отметилась новым позором

А еще Politeka писала, что Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами

Также Politeka сообщала, что длинноволосая сестра Ольги Бузовой ошеломила красотой, даже Асмус не сдержалась




 