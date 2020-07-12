Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала смелый образ в купальнике

Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instgram.

"Отдыхаю душой и телом. Доброго вечера Вам, мои хорошие", - сообщила певица в подписи к посту.

На кадре Ольга предстала в черном купальнике, наслаждаясь ванной, но внимание привлекло необычное лицо певицы. Она была не похожа на себя.

Поклонники раскритиковали знаменитость, предположив, что она использовала фоторедактор.

"Это великолепно", "Слишком много фотошопа, прям не узнать", "Это фотошоп?", "Олечка, смотрю на твои фото/видео/истории и глаз радуется, вот с кого надо брать пример! Умница, красавица, с добрым сердцем, просто лучшая", "Классная фотка, как подросток . Молоденькая", "Нужно больше фотошопа", "Оля, что случилось?", - писали под постом Бузовой.



