Российская телеведущая и певица Ольга Бузова устроила смелое шоу на крыше многоэтажного дома

Эпатажная звезда устроила откровенные танцы, а видео показала в Интернете, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Бузовой в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз страницы)

Ролик начинается с того, что Бузова в черных туфлях на внушительном каблуке сидит на стуле, широко расставив ноги. При этом красный пиджак, который висит на спинке стула, скрывает все тело, кроме ног и голых плечей, поэтому многие подумали, что Бузова раздета.

Дальше она пластично извивалась под музыку, демонстрируя стройные ноги. А потом встала со стула, представ во весь рост в минишортах и просвечивающемся топе-бра.

Танцует Бузова под композицию River от Bishop Briggs.

Отметим, шоу оценили не все фолловеры звезды. В комментариях пишут, что стыдно за такое.

«Снимает она, а стыдно мне», «Блин только не позорь чужие песни. Пжл. Очень просим», «Лучше бы книжку почитала», «Что с тобой не так)))?», «Колхоз», «Куда делась стильная и роскошно одетая Бузова? В последнее время топы и шорты в лохмотьях», «Она нашу нервную систему проверяет?», «Ну зачем?!!! Из кожи вон!!!», «Не ну, что ты делаешь?», «Ольга, займись чем-нибудь полезным», «Совсем не сексуально», - пишут в комментариях.

Напомним, Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?"

Как сообщала Politeka, скандальная Бузова потянула за веревочки бикини, устроив шоу у бассейна: "Вот это фигура!"

Также Politeka писала, что Бузова забыла о белье и без стыда сверкнула своими "ягодками": "Какая ты красотка".