Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру во всей красе

Звезда опубликовала жаркое фото, представ без лифчика, передает Politeka.net. Стоит отметить, что артистка любит эпатировать публику и ни раз это делала.

В одном из последних постов звезда представила жаркое фото в голубом топе на молнии. Судя по выпирающим признакам, Бузова забыла надеть белье и при этом немного расстегнула молнию, чтобы добавить кадру некой пикантности.

Длина топика позволила рассмотреть упругий живот звезды и ее тонкую талию.

Различные аксессуары, в том числе, стильные очки от солнца завершили образ красотки.

Звезда смотрела куда-то вдаль, приоткрыв губы.

"Как же я люблю лето 🤗 Каждый раз я с нетерпением жду, когда наступят теплые деньки, светлые вечера и возможность провести время на свежем воздухе 🌸☀️ И хотя каждое время года хорошо по своему, все же летом я чувствую необычный прилив сил, и люблю наслаждаться солнечными лучами ☀️✨", - подписала снимок Ольга.

За час пост получил более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Почему всегда там где ты солнце, там где я дождь?! 😂😂😂😝", "БЛИН Я В ШОКЕ КАКАЯ ТЫ КРАСОТКА ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ, Я МИЛЛИОНЕР И МОГУ НА ИЗИ ТЕБЕ ПАРУ ЯХТ ПОДАРИТЬ, ЖДУ", "Какая вы красивая😻 восхищаюсь вами 😍", "КРАСОТКА 😍", "Нереальная😍😍😍😍", "Мы тоже любим лето и спортивную одежду😍😍😍", "Самая красивая 🔥😻", "Какая кайфовая 🤤🤤🤤❤❤❤", "Шикарно выглядите❤️❤️❤️👍", "Надо больше отдыхать 🔥❤️", "спасибо вашим родителям за то, что мы можем лицезреть на необычайно красивого человека", - написали пользователи сети.

Напомним, что Бузова сняла одежду ради жаркого кадра в бане, засветив лишнее: по стопам Волочковой и Семенович.

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