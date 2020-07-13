38-річна співачка Віра Брежнєва, дружина продюсера Костянтина Меладзе, зворушила публіку, показавши поповнення в сім'ї

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з новою зовнішністю і милим щеням сірого забарвлення, якому дали кличку Марс.

Віра за допомогою редактора додала собі на обличчя трохи рудих веснянок. Багато користувачів зазначили, що красуні вони дуже йдуть. Співачка ніжно пригорнула до себе цуценя, а те зворушливо подивилося в камеру.

"Між нами, безперечно, є щось спільне... ☺️ так я кажу кожній собаці) бо народилася у такий рік 🐶 можу і тапочки в зубах принести, і покусати, якщо ображають.😬А очі такі добрі-добрі) В моїх руках ціла планета - Марс", - підписала фото Брежнєва.

Шанувальники співачки не втрималися від захвату в коментарях:

"О Боже ❤️"

"Рівень солодощі високий ❤️❤️❤️ Веснянки у тебе теж дуууже солодкі 😍"

"Які милі! ❤️"

"Принадність 😍"

"Молодша дочка точна копія👍"

"Ух ти ж🌹, з поповненням сім'ї!!!!!! 💞"

"Ніс у вас однаковий 😀"

"Схожі 😉"

"Вам так йдуть веснянки! Супер!"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва показала затишне домашнє фото, на якому постала у довгій білій футболці. Артистка з ногами залізла в крісло з чашкою чаю.

"Бути в гармонії з собою та навколишнім світом - велика цінність, але ми не завжди розуміємо, що для цього потрібно", - підписала фото зірка.

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