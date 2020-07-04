Певица и экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева удивила поклонников зажигательными движениями в необычном наряде

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала видеоролик на своей странице в Instagram.

"Тренды этого лета: Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, я в платье и зелёный плащ 🤪💚 Ps: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых - я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте 💫 Кто со мной? 🤗", - поинтересовалась Вера Брежнева в описании.

На опубликованном видео певица танцует в экстремально коротком блестящем платье, можно даже заметить, что под ним нет бюстгальтера. Поверх такой красоты наброшен прозрачный зеленый дождевик, судя по всему, во время концерта начался дождь.

Певица Дарья Астафьева не удержалась и написала своей коллеге яркий комментарий:

"Можно смотреть вечно... а когда привыкнут глаза, завернуть в зелёный пакетик, и украсть тебя😂💚😘".

Многие пользователи соцсети тоже приятно удивились танцам Веры Брежневой и поделились своим мнением:

"Зачем наркотики, когда изнутри огонь! Обожаю!❤️"; "Это просто огонь!👍🔥🙏"; "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Космическая вера, 😁🔥🔥🔥🔥😍😍😍 это безумство вечером танцы танцы 🎉🎉🎉🎉"; "Какая у вас фигура роскошная 🔥🔥🔥❤️❤️❤️"; "Ох слишком жарко 😍🔥".

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее.

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой.

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома.