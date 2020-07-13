38-летняя певица Вера Брежнева, жена продюсера Константина Меладзе, растрогала публику, показав пополнение в их семье
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с новой внешностью и милым щенком серого окраса, которому дали кличку Марс.
Вера с помощью редактора добавила себе на лицо немного рыжих веснушек. Многие пользователи отметили, что красотке они очень идут. Певица нежно прижала к себе щенка, а тот умилительно посмотрел в камеру.
"Между нами определённо есть что-то общее... ☺️ так я говорю каждой собаке) потому что родилась в такой год 🐶 могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают.😬А глаза такие добрые-добрые) В моих руках целая планета - Марс", - подписала фото Брежнева.
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Поклонники певицы не удержались от восторга в комментариях:
"О Боже ❤️"
"Уровень сладости высок ❤️❤️❤️ Веснушки у тебя тоже оооч сладкие 😍"
"Какие милые! ❤️"
"Прелесть 😍"
"Младшая дочь точная копия👍"
"Ух ты ж🌹, с пополнением семьи!!!!!! 💞"
"Нос у вас одинаковый 😀"
"Похожи 😉"
"Вам так идут веснушки! Супер!"
Ранее мы сообщали, Брежнева показала домашнее уютное фото, на котором предстала в длинной белой футболке. Артистка с ногами забралась в кресло с чашкой чая.
"Быть в гармонии с собой и окружающим миром - большая ценность, но мы не всегда понимаем, что для этого нужно", - подписала фото звезда.
Напомним, юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели
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