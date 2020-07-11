Известная украинская певица Вера Брежнева рассказала о гармонии и похвасталась достоинством

На фото Брежнева позирует в белых шортах и футболке. Вера сидела на кресле, подняв ноги, а в руках держала чай, который заварила из пакетика. Волосы красотка оставила распущенными, а сама смотрела куда-то в даль от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Быть в гармонии с собой и окружающим миром - большая ценность, но мы не всегда понимаем, что для этого нужно. Когда я чувствую, что нужно восстановиться, мне достаточно сесть в удобное кресло с чашкой любимого чая подумать о чем-то приятном. А что вам помогает ощутить гармонию?", - написала Вера.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне тоже помогает чай.Просто вдыхать- выдыхать, обнимать чашку руками.Пить, никуда не торопясь.Время себя", "Вера, Вы такая красивая", "Красивая, настоящая", "Я в гармонии обычно , когда лежу на пляжу где-нибудь на мальдивах, а не вот это вот всё", "Моя девушка красивее чем Вера Брежнева".

Сообщалось, что Вера Брежнева поразила поклонников красотой в откровенном наряде.

На фотографиях звезда продемонстрировала новый роскошный наряд. На ней дизайнерское длинное платье с длинным шлейфом и очень глубоким вырезом на груди. Изюминки наряду добавляет оригинальный воротник, а также яркие фрагменты, из которых будто бы «склеено» платье.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели

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