37-річний російський артист Сергій Лазарєв розбурхав кадрами із відпочинку разом з молодою дівчиною

Співак, якому свого часу приписували бурхливі стосунки з українською артисткою Ані Лорак і не так давно засвітився з нею на чергове "побачення", здивував кадрами із відпочинку з іншою дівчиною.

Кілька днів тому назад у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд. Щоб підігріти інтригу до зворушливої зустрічі з чоловіком, зірка також поділилася яскравим кадром і в себе в профілі і написавши багато ніжних слів.

А сьогодні в соціальній мережі з'явилися кадри з відпочинку Лазарєва з молодою красунею.

«Як думаєте це дівчина Сергія ?🔥👇#лазарєв#сергейлазарев», - сказано під роликом.

Користувачі тут же відповіли:

«Ні, це його хлопець», «А що за такий фільтр, який з мужика дівчину робить? )», «Дівчата не його коник», «Ні, з ними Малиновський відпочиває, це давно його хлопець», «Це його дівчина, тільки в тому випадку, якщо у неї є хобот 😂», «Ні , у цієї дівчини є чоловік і дитина🤪👌, навіщо народ розігрувати», «Сильно стара», «Люди!! Ви взагалі з розуму вижили?? Перш ніж людину ображати, на себе в дзеркало подивіться!!!», «Мені здалося це Гагаріна».

Раніше також артист, якому багато приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився в своєму Instagram чорно-білою фотографією зі своєї фотосесії.

На атмосферному знімку Лазарєв позує крупним планом, пильно дивлячись у камеру. Чорно-біла обробка робить його обличчя особливо виразним. Співака оточує безліч рук, що тягнуться до його обличчя. Як відзначають люди в коментарях, руки виглядають чоловічими.

«В епіцентрі», - підписав фото Лазарєв.

Цей знімок став обкладинкою до однойменного альбому співака. Шанувальники бурхливо обговорюють його в коментарях до посту.

«В епіцентрі чоловічих рук...чому не по всьому тілу? Було б эпичнее», «Теж би помацати», «А руки-то чоловічі», «Задовбали Серьогу», «Дуже красива обкладинка, стильна», «Шикарне фото. Шикарний Сергійко. Шикарний альбом», - пишуть люди.

Нагадаємо, зухвала Ані Лорак вразила зовнішністю в обтягуючому костюмі: "Лазарєв не встоїть".

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