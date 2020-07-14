Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе, порадувавши фанатів

На фото Омович показує себе в джинсах і топі, знімаючи саму себе на телефон. Красуня доповнила образ стильною сумочкою, а сама стояла з розпущеним волоссям. Олена позувала досить близько, тому можна легко оцінити пишні груди зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудовий краєвид та прекрасна дама", "На удачу", "Фантастична принцеса", "Запальна", "Дуже хочу".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович підкорила досконалостями біля дзеркала.

Красуня постійно хвалиться своїми великими обсягами в Instagram, пише. І це не дивно, адже модель витрачає багато коштів і зусиль для підтримки зовнішності.

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович показала сміливий образ, похвалившись фанатам.

На фото Альона позує в білому прозорому боді, сидячи на килимі біля дивана. Красуня пограла своїми соковитими формами перед камерою, демонструючи найцікавіше. Омович знімала себе на телефон у дзеркало і не соромилася показати всю себе. Кадри вийшли дуже гарячими і холодними.

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