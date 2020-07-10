Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ и рассказала о своей любви

На фото красотка позирует в черном платье, которое имело огромное декольте. Так как наряд был коротким, то Омович смогла показать и свои длинные ноги. Образ Алена дополнила стильной сумочкой, позируя на фоне ступенек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя любовь к черному не пройдет", - написала Омович.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Что с шеей", "как кукла вся в фотошопе", "Какая ты красотка", "Ох, уже и эти разъезжаются снова будет трасса между", "Нереальная богиня", "У тебя как будто шеи нет на всех фотках", "Прекрасна до невозможности".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала свою новую грудь в бикини.

Соблазнительная модель натянула на большую грудь крохотный купальник, который едва ли хоть что-то скрывал.

Огромные прелести напоминали налившиеся "дыньки" под лоскутками яркой ткани. Тонкие бретельки бикини потянулись к затылку.

Сообщалось, чтот украинская модель Алена Омович показала свою фигуру во всей красе.

Это фото, сделанное уже после того, как модель в третий раз увеличила грудь. Недавно девушка призналась, что перенесла очередную пластическую операцию, серьезно увеличив размер грудных имплантов.

Напомним, украинская Кардашьян вывалила напоказ свои прелести, размер впечатляет

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян поиграла огромными формами в приспущенном платье

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян свела с ума размерами бюста, земля уходит из-под ног



