Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою новую грудь в бикини
Звезда опубликовала новое горячее стори в Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео звезда покрасовалась возле зеркала, наведя на него телефон.
Соблазнительная модель натянула на большую грудь крохотный купальник, который едва ли хоть что-то скрывал.
Огромные прелести напоминали налившиеся "дыньки" под лоскутками яркой ткани. Тонкие бретельки бикини потянулись к затылку.
Омович надела крохотные джинсовые шортики, длина которых позволила рассмотреть стройные ножки.
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Большая грудь, тонкая талия и длинные ноги - от этой красотки невозможно оторвать взгляда.
"Жаркая конфетка" Алена распустила длинные волосы и позировала, демонстрируя соблазнительный наряд.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, возможно, красотку оценили в директ.
Напомним, Алена Омович предстала в нежном платье с большим декольте. Звезда показала на себе белый наряд, который спустила с плечей, сверкнув бретельками, последние модель также спустила.
Модель зажала свой новый большой бюст руками. Тем временем поясок на талии подчеркнул ее стройность.
Ранее мы писали что Алена Омович позировала в красном закрытом купальнике, который в зоне декольте было из веревочек, поэтому можно увидеть новую грудь во всей красе.
Модель решила оставить волосы распущенными в этот раз, а сама позировала на водном мотоцикле, сидя на сиденье.
Напомним также, что Алена Омович показала себя в белой юбке и топе, дополнив образ сумочкой и кроссовками. Звезда задрала ногу, поставив ее на перила лифта.
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