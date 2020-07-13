35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселиться з новою коханою на спекотному відпочинку

Як відомо, не так давно артист зважився розповісти про свої стосунки з новою коханою після розлучення. При цьому артист публічно розповів про свої стосунки з Христиною Гірняк досить відверто і не приховуючи "секретів їх вдалих відносини". У свою чергу дівчина відразу привернула увагу шанувальників ексцентричного телеведучого.

Як правило, Христина розповідає в Instagram про позитив, правильному ритмі життя і планами на майбутнє. Відправившись на відпочинок разом з Володимиром, вона ділиться фото і відео з щасливими моментами. В цей раз не втримався і сам артист.

В цей раз в розділі Сторі Instagram Володимир і Христина поділилися милим моментом, заснятым не так давно. Струнка дівчина в блакитному купальнику змогла підкорити чоловіка спокійним виглядом. Пара помиловалась лежачи на шезлонгах біля басейну і показала свою любов" перед об'єктивом. Дівчина і Володимир пофліртувати і поцілувалися.

Також розділі Сторі володимир показав, як відпочивав з новою коханою в закритій курортній зоні, як займався з нею ранковим тенісом і просто насолоджувався біля басейну мирним дозвіллям.

Стильна дівчина позувала в модному купальнику болотного відтінку і з радістю показала свою струнку фігуру. Схоже, у пари все добре незважаючи на критику в мережі і словами багатьох недоброзичливців.

До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.

Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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