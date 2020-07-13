35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как веселится с новой возлюбленной на жарком отдыхе

Как известно, не так давно артист решился рассказать о своих отношениях с новой возлюбленной после развода. При этом артист публично рассказал о своих отношениях с Кристиной Горняк весьма откровенно и не утаивая "секретов их удачных отношения". В свою очередь девушка сразу привлекла внимание поклонников эксцентричного телеведущего.

Как правило, Кристина рассказывает в Инстаграм о позитиве, правильном ритме жизни и планами на будущее. Отправившись на отдых вместе с Владимиром, она делится фото и видео со счастливыми моментами. В этот раз не удержался и сам артист.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм Владимир и Кристина поделились милым моментом, заснятым не так давно. Стройная девушка в голубом купальнике смогла покорить мужчину умиротворенным видом. Пара помиловалась лежа на шезлонгах у бассейна и показала "свою любовь" перед объективом. Девушка и Владимир пофлиртовали и поцеловались.

Также разделе Стори владимир показал, как отдыхал с новой возлюбленной в закрытой курортной зоне, как занимался с ней утренним тенисом и просто наслаждался у бассейна мирным времяпрепровождением.

Стильная девушка позировала в модном купальнике болотного оттенка и с радостью показала свою стройную фигуру. Похоже, у пары все хорошо несмотря на критику в сети и словам многих недоброжелателей.

До этого стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.

Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.