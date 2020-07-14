Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала вечірні розваги з подругою

Зараз Кайлі активно проводить час на відпочинку, розважається з подругами і сестрами, причому робить це з розмахом - на курорті, в закритих зонах відпочинку або на вечірках. Дівчина любить показувати нові образи і підкреслювати значних розмірів сідниці різними сукнями.

При цьому в цей раз Кайлі приміряла спекотне плаття незвичайного крою зі стяжками на спині і сідницях. Також можна помітити пікантний розріз ззаду, підкреслює тонку талію знаменитості.

Подруга Кайлі воліла стильне плаття, під яким зовсім немає білизни. А жаркий виріз із зав'язками до самої талії вразив фанатів. Струнка і світловолоса модель поруч з Кайлі розбурхала шанувальників, які написали самі різні коментарі:

«Привіт, я думаю, що ти повинна показувати більше жарких кадрів, адже це дуже солодко», «Я повинен почати робити присідання, щоб відтворити цю позу ...», «Чорт, не дарма ми бачимо це – просто насолода», «Дикі ангели в ночі❤️❤️», «Мені подобається цей пікантний кадр 💗💗💗💗», «Ви просто бомбические малятка», « Хочеться продовження банкету. Тов 🔥», - написали фанати.

Також Кайлі вдалося показати, що вона не тільки схудла, але ще й перебуває у пошуках себе". Справа в тому, що дівчина постійно змінює свій імідж. Кайлі за досить короткий термін встигла змінити колір волосся кілька разів, причому дівчина експериментує не лише з перуками. Від природи у Дженнер темні локони, але часто вона показує себе з рожевим, жовтим, зеленим і навіть бірюзовим кольором волосся.

Сьогодні красуня блиснула ідеальними білими пасмами, лежачі на ліжку і виставивши напоказ фігуру в ночнушке.

«Вона повернулася», - загадково дівчина підписала свій новий кадр.

Шанувальники відразу ж бурхливо відреагувала:

«Я одного разу буду твоїм улюбленим репером», «Королева», «Приголомшливі, запалюй малятко!», «Ох, мені це так подобається», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так чудово», «Люблю вас», «Так чудово 💘», «така мила мама», «ні, покажи нам продовження, це дуже спокусливо», «Томна малятко».

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