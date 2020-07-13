Від цієї краси не можна відірвати очі

Популярна телеведуча Настя Івлєєва, яка веде туристичне шоу «Орел і Решка», блиснула бездоганною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Agent2000», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує в крихітному білизна і штанях, приймаючи спокусливі пози заради гарячих кадрів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Гармата!», «богиня», «ікона століття», «вау, як ти красива», «Прикрийте мені відкритий рот, будь ласка», «шикарна», «воуу, бейбі», «розкішна!», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома телеведуча Настя Івлєєва вразила публіку новим образом.

Зірка з'явилася в стильному, і одночасно, якомусь ніжному стилі. Зірка одягла блакитну футболку, яка підкреслила її принади й світлі джинси, виділили її п'яту точку.

Поряд з красунею перебувала рожева сумочка. Образ завершили й інші прикраси.

Настя взяла пікантну позу: вона обперлася руками об машину, виставивши назад пружні сідниці. При цьому зірка не посміхалася, а спокійно дивилася в камеру.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Івлєєва посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".