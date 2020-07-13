От этой красоты нельзя оторвать глаза

Популярная телеведущая Настя Ивлеева, которая ведет туристическое шоу «Орел и Решка», сверкнула безупречной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Agent2000», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует в крохотном белье и штанах, принимая соблазнительные позы ради горячих кадров. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Пушка!», «богиня», «икона века», «вау, как ты красивая», «Прикройте мне открытый рот, пожалуйста», «шикарная», «воуу, бейби», «роскошная!», — пишут они.

Как сообщалось ранее, известная телеведущая Настя Ивлеева поразила публику новым образом.

Звезда предстала в стильном, и одновременно, каком-то нежном стиле. Звезда надела голубую футболку, которая подчеркнула ее прелести и светлые джинсы, выделившие ее пятую точку.

Рядом с красоткой находилась розовая сумочка. Образ завершили и другие украшения.

Настя приняла пикантную позу: она оперлась руками о машину, выставив назад упругие ягодицы. При этом звезда не улыбалась, а спокойно смотрела в камеру.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".