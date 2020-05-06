Известная телеведущая Настя Ивлеева опубликовала подборку архивных фото, где она еще брюнетка с длинными волосами

Фотографиями она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На архивных фото Настя совсем юная, у нее темные волосы, она похожа на обычную девушку из провинции. Мегапопулярная артистка всего несколько лет назад выглядела серой мышкой.

«Пять лет прошло с момента, как я переехала в Москву...Ребята, признаться я вообще не понимаю, куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию – хостес», - призналась ведущая.

По ее словам, пять лет назад у нее были конкретные мечты и планы, в которые входил переезд, улучшение условий жизни и так далее. Сейчас же она перестала мечтать, а просто движется вперед по волнам своих достижений. Ивлеева считает, что ей не мешало бы замахнуться на что-то большое и серьезное.

В комментариях звезду поддержали касательно ее планов и стали обсуждать ее фото, на которых она выглядит совсем другим человеком.

«Очень красивая», «Настюш, дорогая, ты безумно мотивируешь! Горжусь!», «Дублёнка просто мощь», «Настюха, как всегда крутая», «Бешенная красотка», «Другой человек», «Тебе лучше быть брюнеткой», - пишут пользователи сети.

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