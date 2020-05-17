Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая стала очень популярной после участия в шоу «Орел и решка», пришла в гости на вечернее шоу Ивана Урганта

На своей странице в Инстаграм она поделилась фото со съемки, передает Politeka.net. Для похода на телевидение красотка покрасила волосы в белый цвет. До этого, во время домашнего карантина у девушки уже отросли корни и оставались остатки розовой краски на голове.

Для похода на шоу звезда выбрала довольно откровенный наряд. Она была одета в черный брючный костюм с огромнейшим декольте. Пожалуй, ведущему шоу Ивану Урганту было трудно находиться рядом с такой красоткой.

«Доброе утро, мои! Кто пропустил вчерашнее включение , пожалуйте на YouTube, мы там в трендиках на 1 МЕСТЕ! По мне так, выпуск получился славный! Он был и веселый, и серьезный, и личный и просто компанейский!», - отметила телеведущая.

За несколько часов пост звезды собрал почти 700 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать новый образ красотки, которая наконец-то выбралась в люди.

«Привет рекордсменам», «Самая крутая», «Лучшая», «Спасибо тебе за все. За твою мотивацию и вдохновение», «Муж посмотрел?», «Как же я счастлива за тебя, моя хорошая. Вчера весь выпуск просмотрела со слезами на глазах, это все от безумной гордости за тебя!», «Супер!! Смотрели выпуск!! Вы роскошная», «Господи, Настя. Ты такая красивая», «С тобой не смешных передач не бывает», «Ты такая топовая», «Пушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ивлеева устроила эротические танцы на шесте и рухнула на пол: жесткое видео.

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