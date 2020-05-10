29-летняя блогерша и ведущая телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева удивила резкой сменой имиджа

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка примеряла парик с оранжевыми волосами и челкой. Образ она дополнила футболкой с мультяшным персонажем. Веснушки Ивлеевой прекрасно гармонировали с новой прической.

За час пост звезды оценили более 340 тысяч раз. В комментариях ей оставили много комплиментов по поводу нового образа.

«Какая милата», «Не просто огонь, а огнище», «А теперь скажите мне, что Насте не все прически идут..!», «Красиво когда веснушки и карие глаза», «Настюша, тебе все к лицу!)Апельсинка», «Красивая очень идёт тебе», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто посчитал, что телеведущая своим постом опорочила День победы. В комментариях звезде стали писать, что она должна была либо промолчать, либо опубликовать пост на эту тему.

«Ну теперь после такого, ей светит репутация Тодоренко) Очень жаль что наши прабабушки, прадедушки отдавали жизни, вот за такое...не думали не гадали, что будет такое поколение неуважительных фриков!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева предстала перед поклонниками в синем корсете и черных шортиках, которые обтянули ее фигуру, а также полусапожках на высоком каблуке.

Напомним, что Настя Ивлеева покаталась по полу без штанов и задрала ноги: «Большая ж…».

Как писала Politeka, Ивлеева пошалила с другом прямо в лесу, засняв все на камеру: «Какие же вы…».

Также Politeka писала, что Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».