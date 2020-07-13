Зірка перевершила сама себе

Модель і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова блиснула бездоганною красою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Їмо тільки коли годують, звідки стільки енергії у дітей без їжі носитися?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Логунова позує лежачи на канапці в обтислому топі. У цей момент вона годує дитину і посилає повітряний поцілунок в камеру.

«Боже яка лялечка! Щастя і нехай росте здоровий!», «гарна мама, і бажаю вам всім щастя, всій вашій родині!», «коли їдять, як годиться, енергії ще більше 😂😂😂», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина актора Дмитра Ступки - модель Поліна Логунова здалася перед камерою в незвичайному вбранні.

Досить часто зірка красується формами, отримуючи від шанувальників тонни компліментів і подяки.

Так і в цей раз - Логунова з'явилася в чорному мереживному ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункої талії.

В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася.

В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться.

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