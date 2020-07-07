Модель и жена Дмитрия Ступки Полина Логунова похвасталась невероятными изгибами во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Летнее время», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Логунова позирует в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру в купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Бусинка», «огонь», «вау, красотка», «бомбезная», «богиня», — пишут они.
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До этого мы рассказывали, что жена актера Дмитрия Ступки - модель Полина Логунова показалась перед камерой в необычном наряде.
Достаточно часто звезда красуется формами, получая от поклонников тонны комплиментов и благодарности.
Так и в это раз - Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии.
В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась.
В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут.
Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".
Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".
А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.