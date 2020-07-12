Популярна модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижнього одягу Victoria’s Secret, похвалилася ідеальними формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Мій колір волосся потребував оновлення, тому я допомогла їм за допомогою перлинно-сріблястої обробки», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Хоск позує у ванній без білизни, демонструючи розкішну фігуру без білизни. А на іншому знімку модель постає вже після фарбування волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Гаряча штучка», «це любов», «белісимо», «вогонь колір вийшов!», «Ельза, ти просто найкраща!», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що відома модель Ельза Хоск, модель Victoria’s Secret, показала сміливу фотосесію у сінника
В цей раз була красуня в штанях, топі або купальнику, а образ доповнила сорочкою, яку залишила розстебнутій. Дівчина на першому фото демонструвала свій плоский животик, а на другому вже показувала себе на тлі сінника. Красуня посміхалася і робила фотографії максимально жаркими.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, Ельза Хоск з Victoria’s Secret в крихітній білизні побешкетувала на білих простирадлах
Також Politeka писала, що соковита Ельза Хоск з Victoria’s Secret заінтригувала божевільними вирізами
А ще Politeka повідомляла, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в маленьких трусиках пройшлася по сходах туди-сюди