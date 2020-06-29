Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала свою красоту без смущения

На фото Ким позирует в красном платье, под которым не оказалось нижнего белья. Красотка снимала сама себя на телефон, стоя перед зеркалом в ванной комнате, ведь на фоне можно увидеть туалет и душевую кабинку. Девушка решила оставить волосы распущенными и смотрела на изображение в телефоне, пока делала снимок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Камеру чуть-чуть ниже"

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Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко показала главные достоинства в алом бикини.

Как можно увидеть на данном кадре, столь крутой изгиб и четко выраженная верхняя линия ягодиц характерны скорее для латиноамериканских или африканских девушек, но никак не для славянок. 

В этот раз эксцентричная модель, поражающая своими образами в пикантных нарядах, поделилась в социальной сети Инстаграм сразу двумя кадрами. 

Ранее мы писали, что популярная модель и певица Ким Ли показала соблазнительные формы в прозрачном боди.
 
«Он сказал, что, то, как эта штука двигается - это как кино», - коротко говорится в сообщении.
 
Уточним, что на снимке Ли позирует в прозрачном боди, которое подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

Напомним, корейская Кардашьян разделась и пригласила в свою спальню

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян едва не разорвала топик своей новой грудью

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян огорошила видом без макияжа