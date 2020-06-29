Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала свою красоту без смущения
На фото Ким позирует в красном платье, под которым не оказалось нижнего белья. Красотка снимала сама себя на телефон, стоя перед зеркалом в ванной комнате, ведь на фоне можно увидеть туалет и душевую кабинку. Девушка решила оставить волосы распущенными и смотрела на изображение в телефоне, пока делала снимок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Камеру чуть-чуть ниже"
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В этот раз эксцентричная модель, поражающая своими образами в пикантных нарядах, поделилась в социальной сети Инстаграм сразу двумя кадрами.
Напомним, корейская Кардашьян разделась и пригласила в свою спальню
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