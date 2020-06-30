Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ без лишнего смущения

На фото модель показывает себя в черном полупрозрачном корсете, который подчеркнул точеную талию красавицы. Ким соблазнительно легла на кровать и без смущения показала в королевском декольте свое достоинство. Звезда лежала рядом с подсвечником, а рукой взялась за волосы, делая фотографию максимально жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков под фото и написали комментарии под фотографией:

"Ты прекрасна", "Какая детка", "Ким Богиня", "Эта девушка огонь", "На этой площадке я бы хотел поиграть", "Нет такой красивой женщины, как ты", "Я говорю, это было экзотично", "Соблазнительная детка", "Самый великолепный ангел".

Ранее мы сообщали, что популярная модель и певица Ким Ли показала соблазнительные формы в прозрачном боди.

«Он сказал, что, то, как эта штука двигается - это как кино», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ли позирует в прозрачном боди, которое подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

Сообщалось, что модель Ким Ли в платье с вырезом призналась, что любит страсть.

«Делайте все в жизни со страстью, боритесь, любите, плачьте только до тех пор, пока это не надоест... 🤎», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует в платье с вырезом, демонстративно задрав ногу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, корейская Кардашьян разделась и пригласила в свою спальню

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