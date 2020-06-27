Популярная модель и певица Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, показала соблазнительные формы в прозрачном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Он сказал, что, то, как эта штука двигается - это как кино», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ли позирует в прозрачном боди, которое подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Хороша, чертовка», «Ауч, как классно», «Это очень мило и красиво», «миленькая», «дикая штучка», «вот это объемы! В голове не укладывается, какая красота», «я люблю тебя», -- пишут они.

До этого сообщалось, что известная модель и певица Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в соблазнительном наряде

На кадрах красотка показывает себя в обтягивающем корсете, который не только подчеркнул талию, но и пышную грудь Ким. Ли соблазнительно выгнулась сидя на пуфе, позируя перед камерой максимально жарко. Звезда демонстрировала идеальные бедра и играла перед объективом камеры, пока ее снимали в спальне при приглушенном свете.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали множество комментариев.

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