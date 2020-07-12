Відома російська актриса Христина Асмус приголомшила зізнанням про те, що хоче кардинально змінити імідж

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Як я мрію поголитися налисо 💇🏼‍♀️ Просто - шкода. А ось для гарної ролі хоч завтра 😅», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує, виходячи з машини, а її ідеальну зовнішність підкреслює гарна зачіска.

«Ми й так зрозуміли, що для "гарної ролі" Ти не тільки голову зробишь лисою..», «Після розлучення не стриглися?», «ого», «милота», «Якщо для Голлівуду, я теж згодна», «Христина - вогонь🔥🔥🔥 Молодчинка Ви», «Таким ідеальним типом обличчя все піде, хоч налисо. Як Шарліз Терон або Демі Мур», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус після скандалу з пластикою й уколами краси наважилась розкрити свої секрети.

Актриса опублікувала у себе на Instagram пост про те, що не очікувала такої реакції на її визнання про догляд за своїм обличчям. Свій пост красуня супроводила незвичайним фото. Вона сиділа на лавочці в брючному костюмі, широко розставивши ноги.

«Ох...На мій подив такий космічний резонанс викликав попередній пост…дискусії на різних порталах. Я, звичайно, чекала відсоток коментарів у стилі – «ще скажи, що не знімалася голою», «на паркані теж написано», «ще ніхто не визнав, що робить уколи краси або пластику», - написала Асмус.

Нагадаємо, що Асмус за краще задерті ногами розбурхала апетитним фото, Харламов кусає лікті: «Просто обожнюю…».

Як повідомляла Politeka, Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».

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