Все так просто!

Российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым огорошила признанием о своем лице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Итак. Продолжая тему девственности лица..🤪 Смешно, что у многих возникло ощущение, что я вообще не умываю лицо 😂🤦🏼‍♀️ Как будто его можно умывать только водой из-под крана», — говорится в сообщении.

Далее Асмус рассказывает, как именно ухаживает за лицом. Пост она сопровождала снимком, который демонстрирует ее идеальное лицо. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Эээ, на ОКР малость похоже», «жить с вами нелегко…наверное», «Почему когда я дошла до слова девственности , я начала смеяться?», «Охота фото в купальнике», «вы богиня», —пишут они.

Популярная российская актриса Кристина Асмус после скандала с пластикой и уколами красоты решилась раскрыть свои секреты.

Актриса опубликовала у себя в Инстаграм пост о том, что не ожидала такой реакции на ее признание об уходе за своим лицом. Свой пост красотка сопроводила необычным фото. Она сидела на лавочке в брючном костюме, широко расставив ноги.

«Ох...К моему удивлению такой космический резонанс вызвал предыдущий пост…дискуссии на всевозможных порталах. Я, конечно, ожидала процент комментариев в стиле – «ещё скажи, что голой не снималась», «на заборе тоже написано», «ещё никто не признал, что делает уколы красоты или пластику», - написала Асмус.

Напомним, что Асмус с задранными ногами взбудоражила аппетитным фото, Харламов кусает локти: «Просто обожаю…».

Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода показала свои ягодки в постели, возмутительное фото: "Гарика не хватает!".